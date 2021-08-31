В Екатеринбурге пройдет согласованный митинг против закона об иноагентах

В ближайшую субботу, 4 сентября, в 19-00, в Екатеринбурге на площади Обороны состоится митинг, направленный на обсуждение закона об иноагентах.

Об этом сообщил в соцсети его организатор Владислав Постников. Изначально он уведомил министерство общественной безопасности о намерении провести митинг на площади Труда. Однако в МОБе заявили, что в это время там как раз будет проходить другое публичное мероприятие, организаторы которого подали заявку раньше. Чиновники предложили заявителю на выбор две других территории: площадь Обороны или площадку перед КРК «Уралец». Была выбрана первая.

Напомним, в последнее время согласованных политических акций в Екатеринбурге стало больше. Например, 31 июля сторонники покойного писателя Эдуарда Лимонова, которым Минюст отказал в регистрации собственной партии, провели согласованный митинг у здания заксобрания Свердловской области. Никаких лозунгов протестующие не кричали, никакой партийной символики не демонстрировали. На единственной растяжке были слова: «Вроде выборы – а выбора нет». Сотрудники полиции и МОБ, сопровождавшие акцию, были вежливы. Задержанных не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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