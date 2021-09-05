Озеро Глухое потушили, но в регионе все еще более трех десятков пожаров

Пожар на озере Глухом под Первоуральском, который горел три недели, наконец, полностью потушили.

По сообщению департамента информационной политики, всего в области ликвидировали 21 пожар площадью более 1 300 гектаров. При этом новых возгораний зафиксировано 11, их площадь чуть более 1000 гектаров.

Пожарным наконец удалось полностью ликвидировать пожар в районе озера Глухое под Первоуральском, который горел с 14 августа. Этот пожар чуть не уничтожил коллективный сад «Мирный», из которого даже эвакуировали людей. Общая площадь поражения на Глухом составила 760 гектаров, пожар тушили всем регионом: подключились волонтеры, студенты Лестеха и просто неравнодушные люди.

Однако пожарная ситуация все еще критична: сейчас в Свердловской области действует 31 природный пожар на площади 7 719 гектаров. Ситуация осложняется сильными ветрами, которые последние несколько дней бушуют в регионе. Сотрудники МЧС предупреждают, что при сильном ветре нельзя разжигать костры, так как они могут перекинуться на окружающую территорию и вызвать тем самым открытое возгорание.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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