Дождя в сентябре не будет, леса продолжат гореть

Свердловская область занимает первое место по количеству природных пожаров на Урале. Ситуация осложняется сильными ветрами и сухой погодой, поэтому окончания пожарного сезона в ближайшее время точно не будет.

Как сообщил на пресс-конференции начальник департамента лесхоза по УрФО Олег Сандаков, пожары на Урале бушуют уже пятый месяц. Абсолютный лидер – Свердловская область, сейчас на территории региона действует 31 природный пожар площадью в 7566 гектаров. А всего пожаров на Урале 58, их общая площадь 8850 га. Режим ЧС объявлен в Когалымском и Пышминском городских округах.

«В 80-90% случаев виноват человек, реже – сухие грозы, – пояснил Олег Сандаков. – Был случай во время крупного пожара на горе Волчихе, когда во время патрулирования поймали четверых человек, которые пытались развести костер и поставить мангал».

По словам Олега Сандакова, сложная ситуация складывается из-за погоды – сильных ветров и засухи. А осадков в ближайшее время ждать не следует, сообщила главный синоптик управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко. Однако 12 сентября на Урале пройдет циклон, который заденет Свердловскую область.

«Это лето побило все рекорды и по температуре, и по длительности, – поясняет Галина Шепоренко. – Жаркая погода стоит уже более трех с половиной месяцев, и пока осадков не ожидается. Именно из-за этого и продолжаются пожары, хотя в сентябре температура, конечно, снизится до 10-14 градусов».

Тем не менее, за выходные класс пожаров в регионе снизился – с пятого до четвертого.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, за выходные в регионе устранили 22 пожара, а новых крупных вспыхнуло 13, два из которых, в Камышлове, не могут потушить. «Огонь под контролем», – говорит Кузнецов, но сам же и признает, что обстановка сейчас крайне непростая, поэтому в скором времени министерство начнет учить тушить пожары волонтеров.

«Людей без подготовки в лес не пустишь, – говорит Алексей Кузнецов. – Поэтому мы научим тушить около 100 человек».

Природные пожары нанесли огромный ущерб окружающей среде, подсчитывать его будут весь год. Сумма ущерба, которую успели подсчитать сейчас, составила более 50 миллионов рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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