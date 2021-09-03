Свердловская область вернулась на первое место в России по числу лесных пожаров

На Среднем Урале по данным на 13 часов 3 сентября действует 42 лесных пожара на площади 7 тысяч 500 га. Из них локализовано 30, потушено 7, сообщает департамент информполитики области. Таким образом регион вернул пальму первенства по количеству пожаров в стране. В тушении задействованы 733 сотрудника лесоохраны и МЧС, 205 единиц техники. Для анализа ситуации используют самолеты.

По информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха в регионе превышений предельно допустимой концентрации измеряемых веществ не зафиксировано.

При этом, по данным международного сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха, этой ночью Екатеринбург ушел в красную зону. Загрязнитель РМ 2,5 – частички пыли, их концентрация на 7 утра превышала уровень, рекомендуемый ВОЗ, в 2 раза.

Напоминаем, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. Бороться с пожарами госструктурам помогают волонтеры. Активисты с середины августа спасают лес.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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