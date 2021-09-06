В Белоярском районе снова закроют движение по федеральной трассе

Федеральную трассу Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган снова перекроют из-за проблем на железнодорожном переезде в районе станции Марамзино (55-й км трассы). На переезде будут вестись аварийные работы. Они пройдут 8 сентября с 19:00 ч. до 00:00 ч. и 9 сентября с 00:00 ч. до 05:00 ч.

«В месте производства работ будут выставлены временные ограждения и знаки. Объезд будет организован через Логиново и Большебрусянское, а также через Марамзино и Черноусово», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы управления: 8-800-200-63-06 .

Добавим, движение на этом участке полностью или частично перекрывают несколько раз в год. И традиционно близ переезда копятся пробки (даже когда никаких перекрытий нет). Почти 15 лет власти вынашивают планы по реогранизации движения у переезда. В 2007 году появился проект строительства объезда, дорога должна была пройти в объезд сел Большие Брусяны и Логиново, также предполагалось строительство моста через железнодорожный переезд. Но потом выяснилось, что часть земель для новой дороги находится в частной собственности, началась волокита, решение вопроса затянулось. В 2015 году Уралуправтодор объявил, что стройка все-таки состоится, но в 2019 году проект окончательно похоронили. Начался поиск нового варианта, судя по всему, он продолжается до сих пор.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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