Проект по строительству развязки у Логиново похоронили. Ищут деньги на новый

Планы по строительству объезда поселков на автодороге 1Р 354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, которые в Свердловской области вынашивали более 10 лет, не осуществятся. От проекта отказались, посчитав его неактуальным. Теперь решается другой вопрос – как получить деньги, чтобы построить развязку у железнодорожного переезда в Логиново, где постоянно копятся пробки.

Проект строительства объезда на трассе, ведущей из Свердловской в Курганскую область, появился в 2007 году. Дорога должна была пройти в объезд сел Большие Брусяны и Логиново, также предполагалось строительство моста через железнодорожный переезд. В летний сезон переезд между Марамзино и Логиново провоцирует многокилометровую пробку до сих пор. Были даже зарезервированы деньги, но потом выяснилось, что часть земель для новой дороги находится в частной собственности, началась волокита, решение вопроса затянулось. Однако в 2015 году главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Соляров рассказал, что выходы найдены, в 2018 году строительство начнется. Чего не произошло.

О причинах рассказал сегодня начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. «Этот проект существовал до 2016 года и не получил положительное заключение. И уже не актуален, если смотреть на трафик движения, в нем нет необходимости», – отметил Борисов. По его словам, в районе Логиново есть куда более серьезная проблема – строительство развязки у пересечения с железнодорожным переездом – тем самым, где каждое лето собираются часовые пробки. Правда, пока вопрос о строительстве не стоит. «Уралуправтодор» подавал заявку на финансирование – Борисов рассказал, что во втором полугодии этого года станет ясно, будут ли деньги на этот проект или нет.

Алексей Борисов

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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