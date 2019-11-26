Над железнодорожным переездом у Логиново построят мост для автомобилистов

«Уралуправтодор» решил, как избавить уральцев от вечных пробок на ж/д переезде у Логиново. Для автомобилистов построят мост, причем в створе дороги, без строительства обхода. Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе дорожного агентства, в следующем году начнутся проектно-изыскательные работы, непосредственно строительство запланировано на 2022 год.

Ранее, напомним, «Уралуправтодор» хотел организовывать здесь обход ж/д путей. Дорога должна была пройти в объезд сел Большие Брусяны и Логиново, также предполагалось строительство моста через железнодорожный переезд. Проект появился в конце нулевых, но потом выяснилось, что часть земель для новой дороги находится в частной собственности, началась волокита, решение вопроса затянулось. В 2015 году сообщалось, что проблемы решены. Но потом от такого проекта отказались вовсе, за 10 лет он потерял свою актуальность.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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