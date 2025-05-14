Паслер обещал устранить пробку в Логиново, которой почти 20 лет

Врио губернатора Денис Паслер пообещал, что уже в сентябре этого года начнется строительство моста через железнодорожный переезд в районе села Логиново.

«Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время. Этот острый вопрос я уже обсуждал с коллегами из Росавтодора, так как трасса Екатеринбург – Шадринск – Курган является федеральной. Безусловно, федеральная дорога всегда загружена. Поэтому уже через несколько месяцев мы приступим к строительству и, таким образом, проблема будет решена навсегда», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», в 2007 году рассматривалась возможность построить дорогу в объезд сел Большие Брусяны и Логиново. Были даже зарезервированы деньги, но потом выяснилось, что часть земель для новой дороги находится в частной собственности, началась волокита, решение вопроса затянулось, а затем и вовсе заглохло.

В 2019 году Уралуправтодор заявил, что для автомобилистов построят мост, причем в створе дороги, без строительства обхода. В 2020 году должны были начаться проектно-изыскательные работы, а в 2022-м – непосредственно строительство, но что-то снова пошло не так.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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