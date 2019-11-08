Водителей предупреждают о заторе близ Логиново из-за «поездных» пробок

СвЖД проводит ремонт ж/д путей у переезда на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, близ села Логиново. Из-за этого проезд по дороге будет затруднен. Работы продлятся с 8 по 11 ноября. Как пояснили «Новому Дню» в Уралуправтодоре, железнодорожники закроют одни пути из двух, поезда будут проезжать по очереди, то есть водителям придется гораздо дольше ждать, когда проедут все вагоны.

Добавим, переезд у Логиново – традиционное «пробочное» место на трассе, особенно летом. Чтобы ее решить, нужно построить развязку у пересечения дороги с железнодорожным переездом. «Уралуправтодор» подавал заявку на финансирование проекта, рассказывал ранее экс-директор начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. Будут ли деньги на строительство, должно стать ясно в этом году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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