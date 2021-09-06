Автодор снова ищет подрядчика на проектирование нового участка трассы Екатеринбург – Казань

Госкомпания «Автодор» объявила новый конкурс по разработке планировки дороги Ачит – Дюртюли, которая станет платным участком трассы Екатеринбург – Казань – Москва. По сравнению с первой попыткой, закупка несколько подешевела – теперь «Автодор» готов заплатить 876,8 миллиона рублей, на 8 миллионов меньше. Профинансирует проектирование федеральный бюджет.

Согласно техзаданию, трасса на территории Свердловской области пройдет через Красноуфимский и Ачитский городские округа, по Чернушинскому и Октябрьскому городским округам в Пермском крае и по территории многочисленных сельсоветов на территории Башкирии до города Дюртюли. Ориентировочная протяженность – 275 километров, дорога будет четырехполосной, с максимально разрешенной скоростью движения 120 км/ч. Предполагается строительство пяти развязок. Подрядчик также должен продумать, где будут располагаться терминалы оплаты проезда (это платный участок) и зоны дорожного сервиса.

Заявки принимаются до 20 сентября, итоги конкурса подведут до 30 сентября. При рассмотрении заявок в первую очередь будут обращать внимание на качество выполняемых работ, затем на квалификацию и в последнюю очередь – на предложенную кандидатом цену. Проектирование завершится к 1 декабря 2021 года.

Высокоскоростную трассу Казань – Екатеринбург, напомним, должны построить до 2024 года. Ее общая длина составит 800 километров. Частично она пройдет по М7, с нуля будут строить только дорогу из Ачита в Дюртюли. Будет два платных участка: обход Нижнекамска и участок от Дюртюлей до Ачита. На прошлой неделе депутат Госдумы Павел Крашенинников внезапно заявил, что трасса будет бесплатной. «Совершенно неожиданно меня спрашивают о том, будет ли эта трасса платной. Кто-то запустил такой слух. Нет, эта трасса будет бесплатная для граждан», – сказал он и уточнил, что по действующему законодательству платную дорогу можно делать только там, где есть бесплатный объезд, а строить две дороги для бюджета слишком большая нагрузка. В Автодоре опровергли слова парламентария. Как сообщалось с самого начала, госкомпания, которая занимается строительством платных дорог, построит именно платную дорогу Ачит – Дюртюли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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