На проект нового участка трассы Казань – Екатеринбург потратят 900 миллионов

Объявлен конкурс по разработке проекта строительства трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит. Закупку разместила госкомпания «Автодор», оплатит документацию федеральный бюджет – максимальная стоимость контракта 884 миллиона рублей.

Этот участок трассы протяженностью 274 километра построят с нуля. В Свердловской области дорога пройдет через Красноуфимский ГО и Ачитский ГО. В Пермском крае трассу проложат через Чернушинский и Октябрьский городские округа. В Башкирии дорога захватит Акбулатовский, Вострецовский, Бадраковский, Такарликовский, Таймурзинский сельсоветы и другие поселения и закончится в городе Дюртюли.

Дорога будет четырехполосной, предполагается, что по ней можно будет ехать на скорости 120 км/ч. Построят шесть транспортных развязок, количество мостов еще уточняется.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 августа, итоги подведут 20 августа.

Как сообщал «Новый День», высокоскоростную трассу Казань – Екатеринбург должны построить до 2024 года. Ее общая длина составит 800 километров. Частично она пройдет по М7, с нуля будут строить только дорогу из Ачита в Дюртюли. Будет два платных участка: обход Нижнекамска и участок от Дюртюлей до Ачита. Стоимость проекта оценили в 260 миллиардов рублей, и половину этих средств возьмут из Фонда национального благосостояния. Уже есть планы по продлению трассы – в Омск или Краснодар.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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