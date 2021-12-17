Проектировка свердловского участка трассы Казань – Екатеринбург будет стоить 577 млн рублей

Холдинг «Автобан» стал победителем аукциона на проектирование третьего этапа скоростной магистрали Казань – Екатеринбург. Речь идет о 43-километровом участке Диртюли – Ачит на территории Свердловской области. Дорога будет построена с нуля и впоследствии станет платной.

Начальная цена контракта превышала 644 миллиона рублей, холдинг «Автобан» предложил 577 млн. Компания выполнит проектную документацию двух развязок, девяти искусственных сооружений, девяти экодуков и двух мультифункциональных зон, в которые войдут места для отдыха, заправки, закусочные, магазины и кемпинги. Также будет разработан проект переноса и переподключения двух линий электропередачи и одной линии газопровода высокого давления. «Одна из развязок свяжет новую магистраль с автодорогой Р-242, вторую развязку включили в проект по просьбе местных жителей – она обеспечит выезд и съезд с магистрали к Красноуфимску», – сообщили в пресс-службе компании.

Сложность проектирования заключается в том, что 20 километров из 43 пролегают по густому лесу. Тем не менее проекты временных технологических дорог «Автобан» обещает предоставить к концу 2021 года. Завершение проектно-изыскательских работ запланировано на май 2022 года.

Изначально на проектирование свердловского участка трассы Казань – Екатеринбург закладывалось почти 900 миллионов рублей. Но первый аукцион был отменен по причине «непредвиденных обстоятельств». Затем цена контракта была существенно снижена. Компания «Автобан», выигравшая конкурс, принадлежит депутату думы ХМАО-Югры Алексею Андрееву.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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