Отменен конкурс на проектирование нового участка трассы Казань – Екатеринбург

«Автодор» отменил конкурс на проектирование дороги Дюртюли – Ачит, которая должна была стать новым участком трассы Казань – Екатеринбург. Причиной указано «возникновение непредвиденных обстоятельств». Других подробностей заказчики не предоставили.

На проектирование этого участка трассы планировалось потратить почти 900 миллионов рублей, предполагалось, что итоги конкурса подведут 20 августа, закупка была отменена во время подачи заявок от возможных претендентов.

Участок Дюртюли – Ачит должен единственным построенным с нуля участком трассы Москва – Казань – Екатеринбург, ее длина – 274 километра. Это будет платная трасса. В Свердловской области дорога пройдет через Красноуфимский ГО и Ачитский ГО. В Пермском крае трассу проложат через Чернушинский и Октябрьский городские округа. В Башкирии дорога захватит Акбулатовский, Вострецовский, Бадраковский, Такарликовский, Таймурзинский сельсоветы и другие поселения и закончится в городе Дюртюли. Предварительная стоимость строительства – 260 миллиардов рублей. А стоимость строительства всей трассы Москва – Казань – Екатеринбург – 493 миллиарда рублей. Еще до начала каких-либо работ вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о проблемах с реализацией: это нехватка денег и рабочей силы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

Экс-схиигумена Сергия начнут судить через несколько дней. / Видеонаблюдение на выборах-2021 будет закрыто для обычных граждан. / Администрация Серова взялась за ремонт аварийного моста после обращения партии «Новые люди» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»