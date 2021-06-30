Вице-премьер заявил о проблемах со строительством трассы Казань – Екатеринбург

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о проблемах с реализацией скоростной трассы Казань – Екатеринбург. Это нехватка денег и рабочей силы. «Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения», – сообщил чиновник через инстаграм.

Напомним, трассу по требованию Владимира Путина должны построить до 2024 года. Ее общая длина составит 800 километров. Частично она пройдет по М7, с нуля будут строить 288 километров от Дюртюлей (Башкирия) до Ачита (Свердловская область). Будет два платных участка: обход Нижнекамска и участок от Дюртюлей до Ачита. Стоимость проекта оценили в 260 миллиардов рублей, и половину этих средств возьмут из Фонда национального благосостояния. Глава Автодора Вячеслав Петушенко ранее говорил, что трассу могут продлить до Омска или Краснодара, в какую именно сторону пойдет дорога, будут решать в этом году, а новый проект должны начать в 2023-м.

Екатеринбург, Москва, Людмила Прокофьева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 30.06.21

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