Трассу Казань – Екатеринбург продлят в Омск или в Краснодар

Трассу Казань – Екатеринбург, которую должны построить к 2024 году, продлят. Правда, пока неизвестно, в каком направлении. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Автодора Вячеслав Петушенко. «У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый – идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй – развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг – это перепробеги в 400 километров. Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект. Для этого нам в этом году нужно определиться, куда мы пойдем. То ли это будет Екатеринбург – Омск – Новосибирск, то ли это будет Екатеринбург – Краснодар», – заявил изданию Петушенко.

Напомним, ранее он сообщал, что на строительство дороги потребуется около 260 млрд рублей, половину из них на условиях возврата даст Фонд национального благосостояния. Возвращать сумму Автодор будет в течение примерно 9-10 лет – за счет денег, собранных с автомобилистов за пользование платными участками новой трассы. Они, напомним, расположатся от Дюртюлей до Ачита и пройдут по территории Башкирии, Прикамья и Среднего Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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