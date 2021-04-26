Эксперты о новой трассе Казань – Екатеринбург: «Будет платной и пройдет по северу»

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин попросил к 2024 году построить наконец скоростную магистраль, которая свяжет Москву с Казанью, а Казань с Екатеринбургом. «Известия» подсчитали, что на строительство участка от Татарстана до Свердловской области может потребоваться 850 млрд рублей, при этом время в пути между двумя городами сократится с 14 до 7 часов.

В настоящее время, отмечает «Новый День», прямого пути из Екатеринбурга до Казани нет – всякий раз приходится делать крюк. У автомобилистов есть три самых популярных маршрута. Первый – через Пермский край и Удмуртию (по трассе Екатеринбург – Пермь, затем по дороге до Орды, Чернушки, Чайковского, к Воткинску, Можге и затем через Елабугу на Казань). Второй – через Пермский край (после Чернушки уходить на Нефтекамск, Камбарку, Менделеевск и на Казань). Третий – непосредственно через Пермь (на Воткинск, Ижевск и далее на Елабугу и Казань). «Навскидку вижу эти два варианта. Если пофантазировать, то новая трасса могла бы пойти через Можгу, Ижевск, Чайковский и выход на имеющуюся трассу под Суксуном. Горных массивов и рек там нет. В южном варианте с горами посложнее, поэтому ставлю не на тот, что через Набережные Челны, а на тот, что через Чайковский», – сказал «Новому Дню» автопутешественник Андрей Ермоленко, уточнив, что в таком случае дорожникам нужно будет усиленно заняться участком от Ревды до Ачита.

Также Ермоленко сказал, что считает направление перспективным для Свердловской области – в том числе для развития въездного туризма. «Наш Урал присоединят к центральному кусту с нормальными магистралями, да и нам будет комфортнее ездить в центральную Россию. Я готов даже платить за пользование этой автодорогой, если она будет как М4», – отметил собеседник агентства.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин также рассказал «Новому Дню», что изначально рассматривалось два варианта трассирования дороги Казань – Екатеринбург. «Южный» – от проектируемого обхода Набережных Челнов до Дюртюли и далее к Ачиту. «Северный» – через Камбарку к тому же Ачиту.

У каждого их них есть свои преимущества, но я бы предпочел «северный». Для меня решающий аргумент против «южного» варианта – ситуация хронических заторов, которая сложится на существующей дороге М7 в период проведения ее реконструкции. В противоположность этому «северный» вариант трассы – это стройка в условиях green field, соответственно, никаких помех трафику на старой дороге. Плюс к тому, в пользу «северного» варианта говорит наличие моста через Каму», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что автодорога Москва – Казань – Екатеринбург, вероятно, будет платной на всем ее протяжении. «При этом надо иметь в виду, что где-нибудь к 2030-2035 годам различия между платными и «бесплатными» дорогами уйдут в историю: весь мир, и Россия в том числе, перейдет от «бензиновых» налогов к системе покилометровых платежей по дифференцированным ставкам, администрируемым с помощью цифровых технологий (Pay-as-You-Go-Tax)», – пояснил «Новому Дню» Михаил Блинкин.

Профессор НИУ ВШЭ добавил, что технически дорожники вполне могут уложиться в срок – до 2024 года. «Все будет зависеть от своевременного финансирования, оперативного решения вопросов землеотвода, организации проектных и строительных работ», – сказал он.

Отметим, что ранее на пресс-конференции начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко также говорил, что новая дорога между Екатеринбургом и Казанью может быть платной, при этом один из вариантов трассировки предполагает задействовать маршрут Екатеринбург – Пермь. «Сейчас идут изыскания и рассматриваются различные схемы», – пояснял он.

Почти год назад, прошлым летом, глава российского кабинета министров Михаил Мишустин дал поручению министерству транспорта РФ рассмотреть возможность продлить трассу Москва – Казань до Екатеринбурга, однако тогда говорилось, что дорога должна быть построена к 2030 году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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