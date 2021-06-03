Глава Автодора назвал стоимость трассы Екатеринбург – Казань

Строительство трассы Екатеринбург – Казань обойдется ориентировочно в 260 миллиардов рублей, и половину этих средств возьмут из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Автодора Вячеслава Петушенко. «Нам поставлена задача на следующей неделе уточнить трассировку, и тогда будет четкая цифра по стоимости проекта. Но мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ. Пока оценочная стоимость, объемы привлечения из ФНБ – 130 миллиардов рублей», – уточнил руководитель госкомпании.

Общая длина трассы составит 800 километров. Частично она пройдет по М7, с нуля будут строить 288 километров от Дюртюлей (Башкирия) до Ачита (Свердловская область). Будет два платных участка: обход Нижнекамска и участок от Дюртюлей до Ачита. После строительства дороги добраться из Екатеринбурга в Казань можно будет за 7 часов. Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что дорога должна быть построена к 2024 году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.21

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