На трассе Москва – Казань – Екатеринбург будет стабильная мобильная связь

Компании Автодор и «Мегафон» будут сотрудничать в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс. В частности, сотовый оператор обеспечит стабильную связь на трассе М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга.

Соглашение о совместной работе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Автодор разместит антенно-мачтовые сооружения, организует подъезды к ним, подключит электроэнергию к объектам связи. А «Мегафон», в свою очередь, разместит на них базовые станции.

«Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для пассажиров. Развитие сотрудничества между «Мегафоном» и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», – рассказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Кстати, компании уже работали вместе – ими была создана телеком-инфраструктура на скоростной автодороге М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Тогда «Мегафон» построил 97 базовых станций для 2G и 4G покрытия на всем протяжении пути. В планах – работы на трассе М-12 и ЦКАД в Московской области.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», – прокомментировал заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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