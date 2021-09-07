«Новые люди» рассказали в Екатеринбурге, как победить коррупцию

Партия «Новые люди» продолжает знакомить избирателей со своей программой. На этой неделе Екатеринбург посетил председатель комитета по правоохранительной реформе партии, бывший сотрудник следственного комитета Руслан Калимуллин. Во время своей службы в СКР он вел именно коррупционные дела, в том числе знаменитое дело полковника-миллиардера Захарченко. Калимуллин рассказал, какие инициативы «Новые люди» подготовили для борьбы с коррупцией.

В своей программе партия предлагает выбирать судей, прокуроров, начальников полицейских главков. По мнению Руслана Калимуллина, в этом случае они будут чувствовать свою личную ответственность перед людьми, которые оказали им доверие. Эксперт считает, что нельзя назначать судьями людей, только что пришедших из силовых ведомств. Если судьей захочет стать, например, бывший прокурор, то для него необходимо установить временной ценз в пять лет, в течение которых он будет заниматься какой-то другой деятельностью. По истечении половины срока полномочий судья должен отчитаться перед своими избирателями. Они же вправе отозвать его, если он утратит их доверие.

Для системы МВД у «Новых людей»» тоже есть предложения. Чтобы повысить зарплаты участковым и оперативникам, партия предлагает сократить центральный аппарат МВД. Кроме того, необходимо отменить «палочную» систему оценки эффективности полицейских, поскольку она коррупциогенна.

Депутатов Госдумы «Новые люди» предлагают наделить правом вести антикоррупционные расследования. Сейчас такой механизм теоретически есть, но он почти не работает.

Уровень коррупции, по оценке Руслана Калимуллина, в России за последние годы только вырос. Несмотря на громкие и показательные судебные процессы, системных изменений не происходит. «Дело Захарченко, которое я вел, возбудили пять лет назад, а коррупционеров меньше не становится. Системных изменений нет. Это как гидра: одну голову отрубишь – вырастут две», – отметил он. Эксперт также считает, что понятие «тайна следствия» не должно распространяться на коррупционные преступления.

На встрече к Руслану Калимуллину обратились за помощью несколько жителей Свердловской области. Свою историю рассказал Антон Истомин, который пострадал в конфликте со «следователем на золотом «Лексусе» Артемом Халиловым. Сотрудник органов напал на парня на заправке, когда тот не пропустил его в очереди. Суд оправдал Истомина. Руслан Калимуллин считает, что раз Истомин был оправдан, значит, необходимо дать правовую оценку действиям Халилова.

Также к политику обратились бывший сотрудник полиции из Нижнего Тагила, несправедливо уволенный из органов, житель Екатеринбурга, подозревающий двух бизнесменов в многочисленных мошенничествах, и сторонница «Новых людей», педагог Ирина Виноградова. Она рассказала, что, по ее данным, в Среднеуральске должны были построить бассейн и картинговую трассу. Выделенные на это 30 млн рублей уже освоены, но никаких признаков начала строительства этих объектов нет.

Сторонник партии «Новые люди» Николай Николаев, тоже в прошлом следователь, обещал гражданам свою помощь. «Новые люди» уверены, что нужно кардинально изменить всю правоохранительную систему и установить над ней общественный контроль.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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