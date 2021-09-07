В Свердловской области будут готовить квалифицированных реабилитологов

В Свердловской области намерены начать готовить квалифицированных реабилитологов. Данный вопрос обсудили сегодня в ходе личной встречи в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и главврач больницы №40 в Коммунарке, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко. Последний в качестве одного из лидеров списка «ЕР» посещает территории УрФО.

Как сообщили «Новому Дню» департамент информполитики, Евгений Куйвашев рассказал Денису Проценко, что среди проектов, которые область будет развивать в приоритетном порядке, будет медицинская реабилитация – в том числе речь идет и пациентах, переживших Covid-19. «У нас в Берёзовском успешно работает Клинический институт мозга, где проходят реабилитацию сложные пациенты с инсультами и другими заболеваниями. Опыт и методики института заслуживают широкого распространения», – заявил Евгений Куйвашев.

По словам Дениса Проценко, он уже знаком с опытом работы института мозга. «В вопросе реабилитации тяжелобольных Свердловская область – один из лидеров, – считает он. – Это направление уже профинансировано, и есть большой опыт в институте мозга. Но чего всегда боятся профессионалы, это того, что на выделенные деньги закупается оборудование, а кто и как будет работать на этом оборудовании – непонятно. Поэтому один из приоритетов – это обучение и подготовка реабилитационных команд. У вас есть уральский вуз и Клинический институт мозга, что позволяет с имеющимися программами это делать».

Напомним, Свердловская область вторую неделю принимает именитых гостей. В четверг, 2 сентября, в Екатеринбурге был глава МИД Сергей Лавров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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