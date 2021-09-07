Теперь «сотрудники Госуслуг»: в Свердловской области появились новые схемы IT-мошенничества

Мошенники изобретают все новые способы выманить деньги у доверчивых людей. ОВД Верхней Пышмы на днях выявили новую схему IT-аферистов, которым удалось обмануть уральца на крупную сумму.

Как сообщает пресс-центр ГУ МВД по Свердловской области, 39-летнему пышминцу пришло сообщение «Ваш номер успешно изменен», а затем раздался звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником портала «Госуслуги» и уверил потерпевшего, что его личный кабинет пытаются взломать. Затем мужчину соединили с другим лжесотрудником, который сказал, что на имя потерпевшего оформлен кредит на сумму 200 000 рублей, и если тот не брал его, нужно заполнить документы на отмену. Далее пострадавшему пришло несколько СМС с файлами кредитных договоров и электронных ссылок на сделки. Чтобы отменить несуществующий кредит, нужно было просто ввести свои данные, перейдя по ссылкам. Поверивший мужчина так и сделал и стал обладателем кредита в 500 тысяч, но денег при этом, конечно же, не получил.

Как сообщает полиция, данный вид мошенничества опасен своей многоступенчатостью. Бдительность потенциальной жертвы усыпляет «официальность» происходящего. Присылают сообщение, звонят, переключают между сотрудниками, потом еще и документы на якобы отмену кредита присылают. Но на самом деле мошенники пользуются слабой информационной защитой, ведь сейчас ничего не стоит купить любой номер, даже официальный номер банка, и отправлять сообщения, создавать сайты-подделки, которые не отличить от настоящих.

В связи с этим сотрудники полиции предупреждают, если кто-то просит продиктовать или куда-то внести личные данные, делать этого нельзя. Если кто-то пугает вас кредитом, нужно позвонить в банк, сотрудниками которого они представляются. Если кто-то сообщает о попытке взлома вашего личного кабинета, нужно зайти в систему и поменять пароль. Если вы сомневаетесь в безопасности ваших денег, необходимо позвонить в банк по номеру горячей линии, либо написать в чат сотруднику банка.

Как ранее писал «Новый День», за три месяца мошенники похитили у россиян более трех миллиардов рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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