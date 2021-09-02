Мошенники похитили со счетов россиян более 3 млрд рублей за три месяца

Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,01 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

По информации регулятора, это в 1,5 раза больше, чем за апрель-июнь прошлого года, когда злоумышленники украли со счетов россиян 2,17 млрд рублей. Банки при этом вернули клиентам только 7,4% от объема похищенных средств, тогда как в 2020 году – 12,8%, говорится в «Обзоре об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств во II квартале 2021 года».

В Банке России отметили, что основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан остаются методы социальной инженерии, когда клиенты сами совершают операции под психологическим влиянием. «При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», – отмечается в сообщении. Доля несанкционированных операций со счетов банковских клиентов, совершаемых при помощи методов социальной инженерии, составила во втором квартале этого года 47% – это меньше, чем в аналогичный период прошлого года (68,6%).

По данным Центробанка, мошенники в 2020 году похитили со счетов клиентов российских банков 9,8 млрд рублей – это на 52% больше, чем в 2019 году.

Ранее Минфин России предложил наделить ЦБ полномочиями блокировать действия мошенников с украденными деньгами. По мнению ведомства, с началом работы этого механизма у потерпевших появится больше шансов вернуть свое имущество.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

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