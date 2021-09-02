Минфин раскрыл процедуру возврата денег жертвам мошенников

Минфин РФ предложил наделить Центробанк полномочиями блокировать действия мошенников с украденными деньгами. Так у потерпевших появится больше шансов вернуть свое имущество, считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

Новый механизм должен упростить взаимодействие между банками, МВД и Центробанком, чтобы они могли «тормозить деньги, пока далеко не ушли». Банк России и правоохранители смогут быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий мошенников.

«Сейчас человек идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены», – пояснил замминистра в беседе с РИА «Новости».

Напомним, в мае Центробанк анонсировал законопроект, который позволит банкам немедленно замораживать переведенные на счета кибермошенников деньги. Судьбу замороженных финансов позже сможет решить суд.

Малая часть россиян получает обратно похищенные мошенниками суммы, поскольку за банками закреплено право не отменять операции, проведенные с ведома владельца счета. Ведь часто россияне сами дают злоумышленникам персональные данные и доступ к счету.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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