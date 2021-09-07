«Архивы Нового дня» об отставке Тунгусова

7 сентября 2018 года, за два дня до выборов, губернатор подписал указ об увольнении Владимира Тунгусова, успевшего к тому моменту сменить кресло в мэрии на пост вице-губернатора. Новость для многих стала шоком, хотя, в общем-то, такого решения ждали. Конец эпохи или призрак новой войны? – размышляли тогда политологи, гадая, чего теперь ждать от человека, годами считавшегося «непотопляемым».



...С тех пор прошли годы. Чем занимается Великий и Ужасный, доподлинно никто не знает. Версии разнятся: его обвиняют то в дожде, то в засухе, то, по старой привычке, во всех предвыборных провалах. Причём у любой партии.

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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