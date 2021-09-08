Партия «Новые люди» провела тренинг для своих наблюдателей

Всероссийский форум наблюдателей от партии «Новые люди» в Москве собрал более двухсот участников. Сторонники более чем из половины регионов страны присоединились к форуму в онлайн-формате.

На мероприятии наблюдатели учились выявлять и правильно фиксировать нарушения, допущенные при голосовании. Для этого в ДК «Рассвет» воссоздали работу избирательного участка во время выборов. После обучения наблюдатели могли пообщаться с профессиональными политологами и юристами.

«Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия, – заметила одна из гостей форума, сторонница партии и телеведущая Елена Летучая. – Прокачивает юридические, психологические и другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов».

Секретарь московского отделения партии Ярослав Самылин подчеркнул, что в дополнительном обучении нуждаются не только начинающие наблюдатели, но и те, кто уже участвовал в выборах в этом амплуа. В избирательное законодательство часто вносятся поправки, и для качественной работы всем наблюдателям приходится постоянно учиться и переучиваться.

«Если партия не выставляет наблюдателей, значит, ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. «Новые люди» намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают», – уверен Ярослав.

Он обратился к своим сторонникам с просьбой принять участие в наблюдении за голосованием. Всего на избирательных участках будут присутствовать десятки тысяч представителей партии «Новые люди». В одной Москве наблюдатели от партии будут следить за выборами более чем на 1,5 тыс. участков.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут c 17 по 19 сентября. В Свердловской области на места в федеральном парламенте претендуют 12 кандидатов от партии «Новые люди». Еще 67 сторонников партии будут бороться за места в региональном Заксобрании.

Москва. Другие новости 08.09.21

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