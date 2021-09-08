Екатеринбург получил 60 новых автобусов: они будут работать без кондукторов

Екатеринбург получил еще 60 новых газомоторных автобусов «Нефаз» – 34 из них сейчас установлены на площади 1905 года, большее число парковка просто не вмещает. На этих автобусах установлены валидаторы для расчетов по бесконтактным картам и для оплаты проезда за наличные деньги. Их распределят по трем маршрутам, и эти автобусы будут работать без кондукторов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сейчас в городе уже работают маршруты без кондукторов – 21, 50 и частично 25 (в тестовом режиме). «Эти маршруты часто проверяют контролеры, поэтому постоянные пассажиры к такому формату уже привыкли. Система зарекомендовала себя положительно. Поэтому постепенно на нее перейдут автобусы, а затем будут переводить и электротранспорт», – отметили в горадминистрации. Там также уточнили, что у «Гортранса» есть дефицит кондукторов, сокращение коснулось вакантных ставок, так что из-за валидаторов работу никто из людей не потерял.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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