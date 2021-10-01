Как оплатить проезд смартфоном в час пик: совет водителя автобуса

Осень вернула в автобусы Екатеринбурга утреннюю давку. В период, когда нужно ехать на учебу и работу, «пазики» и «богданы» похожи на консервные банки. Кроме того, пассажиры начали сталкиваться еще с одной проблемой: как оплатить проезд с помощью гаджета без вреда для здоровья и психики.

Осень. Утро. Восемь-девять утра. Маршрут автобуса, предположим, 070 (частный перевозчик). Вы втискиваетесь в заднюю дверь и буквально висите на последней ступеньке. Тут слышите голос откуда-то издалека: «За проезд передаем, вошедшие!» Это кричит водитель, и вы понимаете, что кондуктора, не говоря уж об устройстве бесконтактной оплаты, в этом автобусе нет, а у вас из средств платежа только телефон, в который встроена банковская карта. Водитель все настойчивее, а вам очень стыдно оттого, что вы едете зайцем, но и заплатить нет совсем никакой возможности: налички нет, а передавать телефон через весь салон явно не лучшая идея. Такие ситуации заканчиваются по-разному: кто-то платит, когда поток людей чуть убывает, кто-то так и едет, без билета. Водители часто реагируют достаточно грубо: кричат об оплате всю дорогу, либо – в редких случаях – приходят на заднюю площадку с терминалом: «Почему не передаете? Все передают! Ваш телефон меня вообще не волнует! Вы видите, мы без кондуктора работаем!» Что в таком случае делать пассажиру: продираться через толпу? Не платить за проезд?

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, в автобусах не должно быть системы оплаты «водителю», и в муниципальном транспорте, и у частных перевозчиков должны работать кондукторы. «Отсутствие кондуктора может быть временным. Например, он заболел, а замену не смогли быстро найти, – пояснила «Новому Дню» Виктория Мкртчян. – К сожалению, все предприятия испытывают дефицит кадров. Оперативную замену не всегда удается найти».

Кроме того, как рассказала пресс-секретарь мэрии, работают контролеры. Особенно это касается тех маршрутов, где введена бесконтактная система оплаты.

Корреспондент «Нового Дня» в образе обычного пассажира пообщался с Русланом – водителем автобуса 070, и выяснил, каково отношение водителей к несовершенной системе оплаты проезда.

«Я обычно без кондуктора езжу, был парень молодой как-то, но потом уволился, теперь оплату сам принимаю, – говорит Руслан. – Есть много людей, которые платить не хотят. Зайдут в заднюю дверь, садятся тихонько, и их будто и нет, потом так же тихонько выходят. Я кого запоминаю, отдельно им говорю, мол, девушка в сером пальто, оплатите проезд. Специально смотрю на остановках на цвет одежды, кто заходит, чтобы неплательщиков ловить. Так тяжеловато, конечно, особенно когда час пик. Сам понимаю, что телефон не передашь, а если сзади стоишь, то вообще никак не оплатить. Бывает, сам с терминалом на заднюю площадку иду. Если поставят нам пикалки, куда карточку прикладывать и платить, то не знаю. Много же кто хочет не платить, обмануть, а это все на честном слове. Еще одна «любимая» категория – это те, которые заходят в наушниках, делают вид, что не слышат меня, а если потом все же уже не могут игнорировать, то смотрят удивленными глазами: «А я кондуктора ждала, а вас не слышала, наушники же, и я первый раз на вашем автобусе еду, я не местная». Таких «не местных» у меня по десять в день, а всех, кто «впервые» едет, я каждый день вижу. Не знаю, как с таким бороться, может быть, в будущем будут приложения на телефоне, которые списывают оплату, когда пассажир в автобус входит».

В час пик, когда никакой возможности оплатить проезд на входе у пассажира нет, лучшее решение – подождать, когда толпа немного рассеется, говорит собеседник «Нового Дня». Либо же можно крикнуть водителю, что оплатить пока не можете, потому что у вас телефон, но планируете это сделать. В таком случае водитель может выйти из автобуса и подойти к вам.

«Без кондуктора тяжело, конечно, не хватает работников, – добавил Руслан. – А пассажирам напоминаю, что штраф за проезд зайцем в разы больше, поэтому платите и сохраняйте билеты».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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