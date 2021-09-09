ВЦИОМ: партия «Новые люди» имеет самые высокие шансы на прохождение в Госдуму из непарламентских

Согласно исследованию общественного мнения, проведенному ВЦИОМ*, партия «Новые люди» имеет самые высокие шансы из непарламентских партий на преодоление пятипроцентного барьера.

По сообщению ВЦИОМ, партия «Новые люди» демонстрирует самую высокую динамику роста поддержки среди непарламентских. В июне о готовности голосовать за нее заявили 1,5% респондентов из тех, кто собирались пойти на выборы, в июле – 3,6%, 6 сентября – уже 4,2%. (Вопрос: «Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали?»).

Известность партии «Новые люди» с июня по сентябрь также возросла в несколько раз. Спонтанная («Вспомните, пожалуйста, о каких российских политических партиях Вы знаете, что-то слышали?») – увеличилась с 2% до 14%, с подсказкой («Сейчас я зачитаю несколько названий партий. Назовите, пожалуйста, о каких из них Вы знаете, что-то слышали?») – с 17% до 38%.

Также партия уверенно преодолела пятипроцентный барьер при опросе активных избирателей (которые скорее всего/точно пойдут на выборы) в ряде регионов: Рязанская область – 10,3%, Новосибирская – 6,9%, Воронежская – 6,3%, Курская – 6,6%, Томская – 5,2%, Свердловская – 5,1%, Омская – 5,0%, Московская – 5,8%, Краснодарский край – 5,6 %, Удмуртия – 5,3%.

На основе данных комбинированного опроса ВЦИОМ прогнозирует, что партия «Новые люди» имеет самые высокие шансы из непарламентских получить 5% голосов и пройти в Госдуму (доверительный интервал 3,9 – 6,1%).

Во ВЦИОМ добавляют, что половина россиян (47%) уже точно приняли решение пойти на выборы.

*Методология:

Телефонный опрос населения РФ 18+. Общероссийский опрос – выборка 1600 респондентов (сбор данных 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября 2021). Региональные опросы – выборка от 400 до 600 респондентов в каждом регионе (сбор данных 1-6 сентября и 13-19 августа 2021). Исследование выполнено ВЦИОМ по заказу политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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