Депутаты медфракции помогли вакцинироваться от ковида более 7 тысяч екатеринбуржцам

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга открывают новые выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. На днях рядом с домом смогли привиться почти 200 жителей микрорайона Юго-Западный (Ленинский район), вакцинацию организовал депутат Дмитрий Николаев совместно с врачами горбольницы №7. В целом за лето благодаря работе депутатов медфракции прививку от коронавируса поставили более 7 000 горожан.

«Такой формат вакцинации оказался очень удобным и востребоварным. Люди могут привиться рядом с домом, недалеко от работы, не тратя несколько часов на ожидание в очередях», – сообщил депутат Дмитрий Николаев.

Прививочная кампания под эгидой медфракции проходит во взаимодействии с врачами городских больниц. Вакцинация в выездных пунктах организована с соблюдением всех санэпидемиологических требований. Предварительно терапевт проводит обязательный осмотр пациентов, измеряет давление, температуру тела, уровень кислорода в крови, выясняет есть ли противопоказания или хронические заболевания. Инъекцию ставит опытная медсестра.

«Условия в выездных пунктах созданы все те же самые, что и в больнице. Точно также осматриваем, консультируем, ставим прививку. Через три недели приезжаем снова, чтобы поставить второй компонент препарата», – подчеркнула медсестра горбольницы №7 Ольга Корсакова.

Впервые акцию «Вакцинация в каждый двор» в начале июня провел лидер медфракции Алексей Вихарев. На сегодняшний день в организованных депутатом пунктах прививку поставили несколько тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша. Формат оказался востребованным, а идея получила поддержку других парламентариев и была реализована в остальных районах мегаполиса. В Академическом эту работу организовали Анастасия Немец и Николай Смирнягин, в отдаленных территориях Октябрьского района – Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков. Ранее Дмитрий Николаев также помог поставить прививку рядом с домом и жителям Пионерского микрорайона. На Вторчермете вакцинацию во дворе провели совместно Елена Бондаренко и Алексей Вихарев, на ВИЗе – Сергей Мелехин.

«На сегодня мы привили уже более семи тысяч горожан. Учитывая, что медфракция работает всего несколько месяцев, результат хороший. Будем продолжать вакцинацию во дворах до тех пор, пока этот вопрос актуален, пока в нашей стране не появится коллективный иммунитет и здоровье наших граждан снова не будет в безопасности», – подчеркнул председатель медицинской фракции Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.

Отметим, что записаться на вакцинацию можно в приемных депутатов медфракции и через их соцсети. График работы выездных пунктов зависит от наличия вакцины в больницах города.

Напомним, депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» была создана в думе весной 2021 года. Сегодня в работе медфракции принимают участие 13 депутатов. Они не только организуют вакцинацию в своих округах, но и оказывают помощь врачам и больницам города. Ранее Алексей Вихарев подарил машину скорой помощи паллиативному центру, автомобиль для доставки врачей – больнице №23, паровой стерилизатор – горбольнице №14, а также передал медучреждениям другую необходимую медтехнику. Михаил Вечкензин приобрел для поликлиники в микрорайоне Исток холодильник для хранения вакцины «Спутник V», благодаря чему здесь начиналась вакцинация в регулярном режиме. Дмитрий Николаев передал поликлинике в Компрессорном пульсоксиметры и тонометры. Ведутся переговоры с другими медицинскими учреждениями города, которым сегодня особенно важна помощь и поддержка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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