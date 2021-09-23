Депутат доплатил медикам за работу в мобильных пунктах вакцинации

Депутат медицинской фракции Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев в рамках помощи подшефной городской больнице № 23 доплачивает врачам и медсестрам за внеурочную работу в мобильных пунктах вакцинации.

«Врачи и медсестры сильно выручают, в вечернее время после основной работы выезжают в мобильные пункты вакцинации, где за несколько часов успевают поставить прививки очень многим жителям района», – пояснил Вихарев.

Также депутат сообщил, что организовал в подшефной больнице работу волонтеров. «В период пандемии у медиков запредельная нагрузка. Чтобы немного им помочь, с разрешения руководства медучреждения нашел добровольцев. Уже несколько месяцев трое волонтеров выполняют любые поручения медперсонала больницы. Разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, в стационаре разносят еду, моют полы, если требуется», – рассказал Алексей Вихарев на своей странице в фейсбуке.

Как уже сообщал «Новый День», депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» была создана в думе весной 2021 года. Сегодня в работе медфракции принимают участие 13 депутатов. Они не только организуют вакцинацию в своих округах, но и оказывают помощь врачам и больницам города. Ранее Алексей Вихарев подарил машину скорой помощи паллиативному центру, автомобиль для доставки врачей – больнице №23, паровой стерилизатор – горбольнице №14, а также передал медучреждениям другую необходимую медтехнику. Михаил Вечкензин приобрел для поликлиники в микрорайоне Исток холодильник для хранения вакцины «Спутник V», благодаря чему здесь начиналась вакцинация в регулярном режиме. Дмитрий Николаев передал поликлинике в Компрессорном пульсоксиметры и тонометры. Ведутся переговоры с другими медицинскими учреждениями города, которым сегодня особенно важна помощь и поддержка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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