Врач назвал самые уязвимые группы для ковида осенью 2021 года

Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз на осенний подъем заболеваемости Covid-19. По словам эксперта, сейчас эпидемиологическая ситуация в Свердловской области в разы хуже, чем год назад, когда у медиков была «передышка» между первой и второй волнами коронавируса.

Соловьев обращает внимание, что уже в начале сентября уровень эпидпорога по ОРВИ превышен на 73,4%. Почти половина заболевших – это дети до 17 лет. «Важно понимать, что среди людей с симптомами ОРВИ значительная часть – это больные ковидом, которые не диагностированы лишь по причине непроведения теста на ковид. При высоком уровне распространения ковида его доля в структуре ОРВИ составляет как минимум 20 – 30%», – констатирует врач. Поэтому из 10 тысяч детей, простудившихся на этой неделе, порядка 2-3 тысяч на самом деле могут болеть Covid-19, и распространять коронавирус в своих семьях. Это один из серьезных факторов риска этой осени, отмечает эксперт.

Второй крайне негативный фактор – ранее начало циркуляции вируса гриппа. Свердловский Роспотребнадзор при проведении «дозорного» лабораторного мониторинга уже обнаружил пациента с вирусом гриппа А (Н3N2). Заболевший – 11-летний школьник, который вернулся из туристической поездки по Крыму. «По прогнозу эпидемиологов в сезон 2021-2022 года нужно ожидать значительный рост различных ОРВИ и гриппа. Благодаря эпидемиологическим мерам, направленным на борьбу с ковидом в прошлом году, во всем мире регистрировалось очень мало случаев гриппа и других ОРВИ. Наша иммунная система «подзабыла» прошлые встречи с разными вирусами. Самой уязвимой группой осенью 2021 года будут дети раннего возраста и школьники, а также люди старше 60 лет», – заключает Александр Соловьев.

Низкие темпы вакцинации населения от Covid-19 также не добавляют оптимизма. По словам эксперта, сформирована очень маленькая прослойка людей с иммунитетом за счет вакцинации, и её не хватит, чтобы предотвратить новую волну ковида. Это касается и ревакцинации, которая сейчас больше является личной инициативой граждан, а не плановой задачей государства. Также Соловьев указывает на ошибки в использовании вакцины «Спутник Лайт». Препарат применяют при первичной вакцинации молодых людей, но это не приведет к появлению достаточного уровня антител в организме для защиты от штамма «Дельта». Для выработки иммунитета необходимы две дозы прививки, так что первичную вакцинацию правильно делать препаратом «Спутник V», считает Соловьев.

Среди других факторов риска – перегруженность системы здравоохранения, которая работает на износ второй год подряд. «Накопилась колоссальная усталость, психологическое и профессиональное выгорание, есть потери персонала (прямые – погибшие от ковида, и косвенные – ушедшие из медицины). На самом деле медики нуждаются в поддержке и даже в реабилитации. Об этом мало говорится. В ближайшие месяцы будет серьезно увеличиваться нагрузка на педиатрическую службу, по сравнению с осенью прошлого года – ковид и ОРВИ повлияют на работу и амбулаторного звена, и стационаров», – отмечает Соловьев. В итоге эксперт прогнозирует рост новых случаев коронавируса среди пожилых людей, которые относятся к критической группе, более длительный срок лечения больных тяжелой формой Covid-19, резкий рост госпитализаций детей (это общемировая тенденция) и случаи заболевания со смешанными инфекциями: ковид плюс другие вирусы.

«В большей степени, чем в другие годы, может возникнуть необходимость выделения в инфекционных больницах отдельных коек для пациентов с гриппом, а в детских больницах – для пациентов с острыми бронхиолитами, вызванными РС-вирусом и острым обструктивным ларингитом, вызванным парагриппом», – считает врач. Александр Соловьев подчеркнул, что такие меры профилактики ковида и ОРВИ как вакцинация, маски, гигиена рук, проветривание помещений, самоизоляция при первых признаках заболевания и быстрое тестирование остаются самыми действенными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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