С 17 по 19 сентября митинги и шествия будут запрещены

Все три дня голосования на выборах депутатов разных уровней, с 17 по 19 сентября, публичные мероприятия – митинги, пикеты, шествия, – будут запрещены. Об этом сообщил председатель областного избиркома Владимир Русинов, отвечая на вопрос РИА «Новый День».
«По законодательству они запрещены. В данном случае это не наша прерогатива, по митингам и шествиям, но, тем не менее. Особенно если они связаны с выборами – тем более их нельзя проводить ни 17, ни 18, ни 19 сентября, – подчеркнул Русинов. – Агитационный период заканчивается в 00:00 часов 17 сентября. Это даже не день тишины, это прекращение агитационной деятельности».
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 09.09.21
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