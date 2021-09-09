Серовская больница не нашла подрядчика для ремонта отделения в поселке Восточном

Первая попытка найти подрядчика для ремонта больницы в поселке Восточный завершилась неудачей. На этой неделе на сайте госсакупок рассматривали заявки на участие в аукционе на проведение капремонта стен и кровли здания амбулаторно-поликлинического отделения в поселке Восточном. Заказчиком выступила Серовская городская больница. Аукцион признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Это же нам подтвердили в Серовской городской больнице.

По информации с сайта госзакупок, назначен новый аукцион. Дата подведения итогов – 27 сентября. Цена аукциона 9 116 220 рублей.

Напомним, в больницу в поселке Восточный ездят не только жители поселка, но и жители близлежащих деревень. По словам жителей, с тяжелыми травмами им приходится ездить в Серов почти за 200 километров.

Проблемы у больницы в поселке Восточный начались четыре года назад, когда ураганом разрушило крышу третьего этажа. К 2020 году помещение окончательно пришло в аварийное состояние. Главврач сообщил в своем письме в администрацию Сосьвинского городского округа, что решил закрыть больницу в Восточном. Это привело к выступлениям людей, они выходили на пикеты и писали обращения в органы власти разных уровней. О том, чем были недовольны жители, «Новый День» писал в ноябре прошлого года.

В августе 2021 года представители Серовской больницы разместили заказ на капремонт отделения в поселке. Но пока желающих его выполнить не нашлось.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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