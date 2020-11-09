Никогда такого не было и вот опять: в пандемию в Серовском районе закрывают больницу? (ФОТО, ВИДЕО)

В Серовском районе закрывают очередную больницу, стационар в поселке Восточный. Жители выходят на одиночные пикеты, а медицинская администрация их игнорирует, справедливо рассчитывая на отдаленность территории конфликта от областных СМИ и начальства. В период эпидемии Covid-19 ко всем этим проблемам добавились насущные – тестов нет, а две полуразвалившиеся машины скорой помощи работают в безостановочном режиме, транспортируя людей в остром состоянии почти за 200 км. Жители Восточного считают, что их просто бросили умирать. Все подробности – в материале «Нового Дня».

В глубинке закрываются больницы

Агония местного масштаба

Северные районы Свердловской области состоят из районного центра и окрестных населенных пунктов, общее количество жителей которых 4-8 тысяч человек. Соответственно, каждая отдаленная больница обслуживает жителей не только городского поселения по месту дислокации, но и больше 20 деревень и поселков в округе. Такова ситуация и в Восточном. До «оптимизации» больница подчинялась областному минздраву, все вопросы по содержанию здания решались добросовестно, проблем с персоналом не было, жители были довольны. Грустная история с больницей Восточного началась с того момента, когда районная больница из областного подчинения была передана в подчинение ГАУЗ СО «Серовская городская больница». Заниматься отдаленными территориями «администраторам от медицины» не с руки, а оборудование в больницах – лакомый кусочек по нынешним временам. Ведь во многих медучреждениях, так же, как в поселке Восточном, стояли рентген, УЗИ и КТ-аппараты, не говоря об оборудовании родильного и физиотерапевтического, хирургического и других отделений. Сначала началось сокращение отделений и увольнение медиков, а затем и разрушение неремонтируемого здания.

На данный момент в Свердловской области действует закон от 2018 года, по которому ни одно лечебное учреждение без проведения общественных слушаний закрыто быть не может. Однако существует тысяча и один способ этот закон обойти. Например, не ремонтировать здание больницы, и тогда надзирающие органы закроют ее по причине аварийного состояния. Или закрывать «по причине нерентабельности» отделения, создавать невыносимые условия для работы медиков, и кадры, которых раньше все устраивало, вдруг побегут. Все это было осуществлено в Гарях, Сосьве. Сейчас больница в Восточном рискует повторить судьбу уже закрытых учреждений. Когда-то здесь были хирургическое, терапевтическое, детское и инфекционное отделения и даже свои операционные. Сейчас третий этаж, где были хирургия и терапия, закрыт. Первый этаж, где располагался роддом, отдан под музыкальную школу. Медкабинеты остались лишь на втором этаже и в пристрое, где раньше располагалось инфекционное отделение. Тесты на Covid-19 отправляются в Серов один раз в неделю, по средам. Из Серова – в Тагил, результатов ждут не меньше недели.

Агония больницы Восточного началась четыре года назад, когда ураганом разрушило крышу третьего этажа. Обращения жителей и персонала к главврачу Серовской городской больницы Ивану Болтасеву действия не возымели. Выигранный в суде иск городского прокурора Алексея Рубана о понуждении к выполнению работ в здании поликлиники Восточного в 2018 году также пропал втуне. Документ опубликовал в инстаграме председатель сосьвинской думы Павел Пикалов.

Несмотря на решение суда, ремонт так и не состоялся. Здание больницы продолжает разрушаться, стены покрыты плесенью, и к апрелю 2020 года помещение окончательно пришло в аварийное состояние. Главврач Болтасев сообщил в своем письме в администрацию Сосьвинского городского округа, что решил закрыть больницу в Восточном. Жителям предложили ездить в Серовскую городскую больницу за 180 км, а персоналу уйти в неоплачиваемые отпуска.

Закрытие стационара в Восточном привело к массовым выступлениям жителей. С призывами сохранить больницу вышли не только взрослые, но и дети, и старики. Жители поселка считают, что главрач Болтасев ничего не делает для сохранения больницы, с людьми встречаться отказывается, а процесс ремонта здания затягивает намеренно.

«После попытки Болтасева И.Н. закрыть здание больницы в апреле 2020 по причине, якобы невозможной дальнейшей эксплуатации здания, из-за неудовлетворительного состояния крыши, его обязали сделать экспертизу состояния крыши и провести ремонтные работы. 08.07.20 на сайте ПроСосьву.ру была опубликована статья о том,что Болтасёв просит отсрочки проведния ремонтных работ здания у суда. Абсурд!

Дело тянется с 2017 года, когда точно также вышеупомянутого Болтасева И.Н. суд обязал провести ремонтные работы в нашей больнице, и точно также НИКТО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ!!!» – написала на своей странице в соцсети одна из местных жительниц.

После пикетов участников выступлений начали опрашивать полицейские. По словам подростков, им угрожали постановкой на учет, а родителям – штрафом за несанкционированные собрания. Тогда дети поселка Восточный обратились к президенту и уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой взять их под свою защиту и гарантировать права на здравоохранение.

За медпомощью за 200 км

После разразившегося скандала больницу пришлось открыть, аварийный этаж просто-напросто закрыли для посетителей и персонала. Медицинское начальство пообещало приехать 30 октября, встретиться с жителями и обсудить планы ремонта. Однако их так и не дождались. По словам медиков, общее собрание по будущему больницы перенесено на неопределенный срок, возможно, на конец ноября.

Жители Восточного паникуют не напрасно. Судьба их больницы рискует повторить судьбу уже убитых больниц по соседству – в Гарях (обслуживала поселок и 42 поселения округа) и Сосьве. Как рассказала жительница поселка Гари Валентина Дядькина, всего пять лет назад это были полноценные единицы здравоохранения – в больницах действовали и стационар, и неотложная помощь, и рентген-аппараты, и даже родильные, детские и инфекционные отделения. Сейчас тут остались только первичный прием и неотложка. Чтобы ее вызвать (даже из самой больницы), нужно получить резолюцию из Серова, а только потом уже будет оказана неотложная помощь. Машина скорой помощи одна, и каждый день возит людей из поселка Гари за 180 км в Серов. Дорога от Гари до Сосьвы – 80 км ухабов, гаринцы прозвали ее «родильней» – практически ни одну роженицу довезти до Серова на скорой не удается – так трясет на кочках, что детей гаринки часто рожают «в дороге». Возможно, жителям Восточного и окрестностей нужно готовиться именно к такому сценарию медицинского обслуживания.

Руководство ГАУЗ СО «Серовская городская больница» поводов для паники не видит. По словам пресс-секретаря лечебного учреждения Олега Романова, ремонтные работы идут по плану, а в бунте жителей виновна местная администрация, которой «информация о состоянии дел предоставляется, но до сведения населения не доводится».

В официальном комментарии говорится: «Больница передана под ведомство Серовской городской больницы в 2017 году. В том же году случился ураган, который повредил крышу.

В посёлке Восточный Сосьвинского городского округа с мая 2020 состоялось несколько совещаний рабочей группы по обсуждению мероприятий, разработанных для подготовки к ремонту здания поселкового подразделения больницы. Фактически рабочая группа в здании больницы собиралась на регулярной основе раз в месяц. На ней под протокол обсуждался план и исполнение дорожной карты всеми участниками и заинтересованными лицами своей части намеченных работ.

На совещаниях, посвященных ситуации, присутствовали управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин, глава округа Геннадий Макаров, председатель думы округа Павел Пикалов, депутаты Сосьвинской городской думы, главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев, главный врач Серовской станции скорой помощи Ольга Бец.

Был согласован план поэтапных работ. Вся информация своевременно доводилась до участников совещаний полном объеме. На данный момент вся первичная медико-санитарная помощь в поселке Восточный сохранена в полном объеме. Станция скорой медицинской помощи работает в полном объеме. После ремонтов круглосуточная помощь по профилю «терапия» возобновится в стационаре в полном объеме. Штат не сокращался и сокращение не планируется».

Официальный комментарий Олега Романова

Жители Восточного, в свою очередь, утверждают, что осталось только шесть коек дневного стационара, половина кабинетов не работают, а с любой, даже легкой, травмой приходится ехать в Верхотурье или Серов. Кроме того, если в серовской больнице мест нет, больных средней степени тяжести отправляют лечиться домой.

Буквально на днях в поселке пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку, которую с тяжелейшей черепно-мозговой травмой везли три часа в Серов (170 км до таблички «Серов» плюс 10 км до самой больницы). Девушку спасти не удалось. Возможно, она бы выжила, если бы помощь могли оказать здесь же, в поселковой больнице.

Глава Сосьвинского района Геннадий Макаров рассказал «Новому Дню», что все полномочия по поводу лечебных учреждений переданы в 2017 году Серовской ГКБ № 1, администрация района полностью выключена из процесса контроля оказания медицинской помощи. Он также подтвердил, что на данный момент больные, нуждающиеся в срочной госпитализации, отправляются в Серов из поселка Восточный – за 170 км, из города Сосьвы – за 100 км, из поселка Гари – за 180 км.

Есть ли надежда?

Несмотря на то, что «оптимизация» системы местного здравоохранения была признана неудачной, глава государства в послании к Федеральному собранию ставил чиновникам на местах задачу всеми силами сохранять сельские больницы, а по закону Свердловской области ни одно лечебное учреждение без прохождения процедуры общественных слушаний закрыто быть не может, чиновники от медицины Серовского района живут по своим правилам. После передачи районных больниц из подчинения областного минздрава в местную Серовскую ГКБ № 1 уже закрыт стационар больницы в поселке Гари, «оптимизирована» больница в Сосьве, сейчас на очереди больница поселка Восточного. Обращения местных депутатов и общественников, представления прокуратуры, решения суда, пикеты и выступления жителей территорий – не работают.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Серов, Елена Васильева

Серов. Другие новости 09.11.20

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