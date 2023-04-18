В Серове станцию скорой помощи присоединят к горбольнице. Коллектив выступает против

Серовскую городскую станцию скорой медицинской помощи в ближайшее время реорганизуют путем присоединения к Серовской городской больнице. Коллектив сомневается, что эта реформа пойдет на пользу, и собирает подписи против.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос подняли на заседании заксо депутаты от КПРФ. Они заявили, что к ним обратились обеспокоенные сотрудники станции скорой помощи, и задали замглавы областного минздрава Андрею Шастину вопрос: в чем логика такого объединения и какие ожидаются результаты.

Андрей Шастин заявил, что оснований для беспокойства у коллектива нет. «Логика присоединения в том, что, во-первых, станция скорой помощи – достаточно сложная с точки зрения финансирования организация. Поэтому с реорганизацией ряд вопросов решается. Более крупное финансовоемкое учреждение обеспечит надежное финансирование подразделений, когда они войдут в ее структуру. Во-вторых, это позволит сократить административно-управленческий персонал, что даст экономический эффект. В-третьих – централизованные закупки тоже дадут серьезный экономический эффект», – сказал он. По словам чиновника, никто из медработников и персонала, в том числе водителей и диспетчеров, сокращен не будет. Сегодня в Серове работает заместитель министра Валентин Еремкин, который тоже должен встретиться с коллективом.

Как уже сообщал «Новый День», в Серовском районе Свердловской области и раньше проводилась «реорганизация» объектов здравоохранения с передачей их в СГБ. Например, стационар в поселке Восточном пришлось закрыть в 2020 году из-за того, что здание пришло в аварийное состояние. Этот процесс вызвал массовые выступления жителей, хотя в Серовской горбольнице заявляли, что вся первичная медицинская помощь сохранена в полном объеме.

Серов, Елена Владимирова

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