«Архивы Нового дня» о кураже в избирательных штабах

9 сентября 2013 года ночью шел подсчет голосов на выборах мэра Екатеринбурга. До последнего горизбирком сообщал, что лидирует Яков Силин, хотя по экзитполам побеждал Евгений Ройзман.

Ну а мы прошлись по штабам всех кандидатов. «Единая Россия», услышав про журналистов, выдала из-за закрытой двери загадочное: «Все отменено». Штаб монархистов находился в баре, и там наливали. У Александра Буркова все бесконечно что-то считали. У Ройзмана ели яблоки. В общем, было весело, смотрите сами.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

Еще 12 мест в России станут «Городами трудовой доблести». / 83-летняя пенсионерка нашлась живой после трех суток скитаний (ФОТО). / В Ленинском районе в сотнях домов отключили газ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»