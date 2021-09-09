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Новости Екатеринбург

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«Архивы Нового дня» о кураже в избирательных штабах

9 сентября 2013 года ночью шел подсчет голосов на выборах мэра Екатеринбурга. До последнего горизбирком сообщал, что лидирует Яков Силин, хотя по экзитполам побеждал Евгений Ройзман.
Ну а мы прошлись по штабам всех кандидатов. «Единая Россия», услышав про журналистов, выдала из-за закрытой двери загадочное: «Все отменено». Штаб монархистов находился в баре, и там наливали. У Александра Буркова все бесконечно что-то считали. У Ройзмана ели яблоки. В общем, было весело, смотрите сами.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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