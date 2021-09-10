К пуску тепла в Екатеринбурге готовы 80-90% жилого фонда

Около 80-90% потребителей тепла в Екатеринбурге уже обратились в сбытовые организации, чтобы оформить акты готовности домов к зиме.

Об этом заявил сегодня на брифинге замглавы города Владимир Гейко. По его словам, к началу отопительного сезона готовы почти все управляющие компании. Есть некоторые проблемы с ТСЖ, но, считает Гейко, в ближайшее время они тоже оформят все необходимые документы.

На 100% Екатеринбург должен быть подключен к теплу 1 октября.

Как уже сообщал «Новый День», тепло в городе в этом году будут включать в два этапа. Первый – с 14 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября. Добавим, что в первую очередь, как обычно, будут включать отопление в детских садах, школах, больницах, а уже затем в жилых домах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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