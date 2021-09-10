В центре трамвай сошёл с рельсов, пострадала пассажирка (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Бажова сошёл с рельсов трамвай, он повредил два автомобиля и забор, ограждающий проезжую часть от рельсов.

«Занесло» второй вагон трамвая номер 13, у одной пассажирки сильный ушиб головы, она направилась в больницу. Как сообщил «Новому Дню» кондуктор пострадавшего трамвая Равшан, причиной ДТП могло стать оторвавшееся колесо.

В результате ЧП повреждены железный забор и две иномарки, у одной из которых выбито два боковых стекла. Пассажиры и водители машин не пострадали.

«Я не понял ничего, – говорит «Новому Дню» явно взволнованный водитель трамвая. – Услышал только, как мне сигналят водители машин и автобуса рядом. Какое-то время я ехал просто по асфальту без рельсов».

Сейчас на место вызвали сотрудников ГИБДД.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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