Трамвай, который сошел с рельсов, потерял колесо во время движения

У трамвая, который сошел с рельсов и повредил две иномарки, оторвалось колесо.

Как ранее писал «Новый День», сегодня на улице Ленина произошло ДТП. Второй вагон трамвая №13 сошел с рельсов и повредил два автомобиля и забор.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТТУ, у трамвая сломалось одно колесо из колесной пары второго вагона. «Сотрудники ремонтной бригады обнаружили, что на диске одного из колес нет металлического обода, – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕТТУ. – Это и послужило причиной того, что трамвай сошел с рельсов и второй вагон пошел уже боком».

В пресс-службе также сообщили, что проверка трамваев проводится ежедневно, а значит металлический обод отделился от колеса прямо в пути.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада, сильно пострадал и бок трамвая. На месте ДТП сильно поврежден забор и асфальтный участок, движение трамваев пока не возобновили.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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