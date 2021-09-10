Свердловчанка забила кочергой соседа за то, что мешал ей спать

47-летняя жительница города Берёзовского признана виновной в том, что феврале 2021 года насмерть забила своего соседа, нанеся ему 88 ударов кочергой и металлическим совком. Женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, убийца и жертва жили в одном доме. В день, когда было совершено преступление, они распивали спиртное в компании знакомых. Во время застолья между женщиной и ее 54-летним соседом возник конфликт из-за того, что накануне ночью мужчина вел себя шумно и не давал никому спать. Ссора переросла в драку, агрессивная дама вооружилась кочергой и металлическим совком. Мужчина от полученных травм скончался.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что злоумышленница по имени Марина не стала никуда скрываться и решила добровольно сообщить о содеянном в полицию. По телефону она связалась с сотрудниками МВД и рассказала, что до смерти избила человека. «Прибывшие на место сыщики уголовного розыска были шокированы увиденным: на теле потерпевшего, образно выражаясь, не было живого места, поскольку агрессивная гражданка нанесла ему 88 ударов. Использовавшиеся ею орудия преступления – совок и кочерга – с места происшествия были изъяты», – рассказал Горелых.

Березовский, Елена Владимирова

Березовский. Другие новости 10.09.21

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