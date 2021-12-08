Уралец избил прохожего шлакоблоком за упрек в жадности

Серовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила его в суд для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры, 6 октября в Серове работники социальной помощи раздавали бесплатные обеды малоимущим. Одной женщине еды не хватило. Это заметил проходящий мимо мужчина и сделал замечание присутствующим. В ответ он получил шлакоблоком по голове. Удар нанес один из малоимущих, который был пьян. Потерпевшего увезла скорая, несколько дней находился он на стационарном лечении.

Обвиняемый 1975 года рождения, безработный. Сейчас его обвиняют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как сообщал «Новый День», в октябре в Сухом Логу группа подростков жестоко избила двух школьников. Происходящее они снимали на видео.

А в сентябре 47-летнюю жительницу города Берёзовского признали виновной в том, что она насмерть забила своего соседа, нанеся ему 88 ударов кочергой и металлическим совком.

Серов, Никита Кондрашин

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