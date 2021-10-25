Прокуратура: родители избитых в Сухом Логу подростков заявили, что на их детей напала толпа в 15 человек (ВИДЕО)

Прокуратура Сухого Лога начала проверку из-за избиения школьников группой подростков. По предварительной информации ведомства, пострадавшие – ученики 7-го и 10-го классов. Инцидент произошел 10 сентября на территории школы № 17. Со слов матери одного из потерпевших, к ребятам подошла компания 14-15 человек. Началось избиение, которое один из подростков снимал на видео.

Напали толпой и избили возле школы

Прокомментировал инцидент глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых: «История, о которой идет речь, действительно произошла еще в сентябре текущего года. Однако в интернет ее выложили только вчера. Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога. Оно в установленном порядке зарегистрировано. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД уже установили всех участников конфликта. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера. Процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести травм, полученных участниками инцидента».

Как сообщал «Новый День», подобная трагедия произошла несколько лет назад в Березовском. Тогда группа подростков жестоко избила парня-инвалида, после чего он скончался.

Сухой Лог, Никита Кондрашин

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