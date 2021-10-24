На Урале группа подростков жестоко избила двух других и сняла это на телефон (ВИДЕО)

На Урале в толпа подростков избила двоих подростков, предположительно, школьников. Инцидент произошел в Сухом Логу, а запись расправы сначала опубликовал местный паблик, а после видео стало распространяться среди местных жителей по мессенджерам. По неподтвержденным пока данным, инцидент произошел на территории школы № 17 еще в сентябре. Вероятно, в середине месяца.

На видео видно, как два подростка лежат на земле, а два других жестоко избивают их, нанося удары ногами в живот, в голову, в спину. Один из нападавших в какой-то момент прыгает на голову своей жертвы – все это происходит под ободряющие крики снимающих, юноши и девушки, которые подначивают парней.

Напали толпой и избили возле школы

«Давай, не жалей его», – кричит со смехом девица за кадром. Ее поддерживает автор записи: «Красотище, как красиво». Когда один юноша пытается утихомирить других, его оттаскивают и расправа продолжается.

Сейчас пост про избиение удален из некоторых пабликов. Администраторы говорят, что «герои» видео умоляли убрать его: «Видео удалено по просьбе людей, к которым я очень хорошо отношусь, а не из-за скулежа недогероев , которые лили сопли в личке», – объяснил администратор одного из пабликов Сухого Лога.

В полиции происшествие пока не комментируют, информацию там пообещали предоставить в понедельник. По данным жителей Сухого Лога, с пострадавшими парнями все в относительном порядке, по крайней мере, они живы, а по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Известно, что нападавшие юноши занимаются единоборствами в местной секции. Один из них – по имени Э. – удалил свою страницу 14 сентября, по всей видимости, сразу после инцидента, однако сейчас восстановил ее вновь. Жители Сухого Лога в комментариях под видео надеются, что уголовное дело не замнут, и нападавшие будут строго наказаны.

Напомним, похожий инцидент произошел несколько лет назад в Березовском, тогда группа подростков заманила за гаражи парня-инвалида, его жестоко избили, юноша скончался. Расправу так же снимали на видео, парней так же подначивала девочка – 13-летняя Полина. Впоследствии она стала единственной, кому удалось избежать уголовного наказания, так как на момент совершения преступления она не достигла 14 лет. Остальные нападавшие отправились в колонии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Никита Кондрашин

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