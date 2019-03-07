Начался суд над подростками, забившими инвалида: мать погибшего желает для них максимального наказания (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском суде сегодня состоялось заседание по громкому делу в отношении подростков, которые насмерть забили инвалида. На заседании рассматривали вопрос о продлении меры пресечения. В итоге троим фигурантам продлили домашний арест на 3 месяца – до 14 мая. Четвертый уже отбывает наказание в воспитательной колонии Кировограда. А 13-летняя школьница, которая проходит в деле как свидетель, находится в закрытом учебном заведении специального типа.

Начался суд над подростками, забившими инвалида

На заседание пришла мама погибшего Елена Рудакова. Потерпевшая заявила, что с ней пытались «договориться» представители обвиняемых. «Я ни на что не иду, и мне их предложения неинтересны. Мне интересно, чтобы была справедливость, и чтобы они понесли соответствующее наказание. Я каждому желаю максимального наказания. Сначала была ст. 111 ч. 4. Кто-то частично признал свою вину. Когда поменяли статью на 105-ю, они вдруг отрицают всю свою вину», – рассказала мама убитого инвалида корреспонденту ТК «Студия 41».

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2018 года пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». В связи с тем, что фигуранты несовершеннолетние, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела по существу состоится в Березовском суде 12 марта в 10 утра в закрытом режиме.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 07.03.19

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