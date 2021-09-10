Рынки, свинокомплекс, общественный фонд: кто спонсирует кандидатов в заксо

Свердловский избирком опубликовал очередные промежуточные финансовые отчеты кандидатов в региональное заксобрание. Редакция РИА «Новый День» проанализировала, у кого из них самые щедрые спонсоры, и кто они.

Несомненным лидером по размеру избирательного фонда стала действующий спикер заксо и кандидат от ЕР по Богдановичскому одномандатному округу Людмила Бабушкина. Всего на ее счет пришло 7 млн 970 тысяч (3 млн рублей – от АО «Свинокомплекс Уральский», 2 млн – от ООО «Принцип», 1 млн – от ООО «Селенит», плюс более мелкие пожертвования еще от нескольких коммерческих организаций).

На втором месте – кандидат от ЕР по Железнодорожному округу Екатеринбурга Валентин Лаппо – 6 млн 460 тысяч рублей. Его проспонсировали Свердловский, Кемеровский и Пермский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Первые два дали по 1,5 млн рублей, третий – 500 тысяч. Отметим, что Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития по ОКВЭД является общественной организацией, а ее президент – депутат заксо от ЕР Александр Серебренников. Кроме фондов, кандидату Лаппо пожертвовал 1,5 млн рублей ТД «Урало-Сибирская компания». Несколько строительных компаний перевели на счет кандидата суммы поменьше.

От 4 до 5,7 млн рублей собрали еще пять кандидатов. Кандидату от ЕР по Асбестовскому округу Михаилу Зубареву помогли Свердловский, Кемеровский, Оренбургский и Пермский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Как и в случае с Лаппо, Пермский фонд перевел кандидату 500 тысяч, остальные – по 1,5 млн рублей. Те же структуры (из Кемерова и Оренбурга) помогли кандидату по Сысертскому округу, спортсмену Сергею Карякину. Владимир Рощупкин, кандидат от ЕР по Дзержинскому округу Нижнего Тагила, получил финансовую помощь от ООО «Инструментсервис» и ООО «Проф1» (по 1,5 млн рублей), ООО «ЗЛКС» (1 млн) и еще нескольких юридических лиц, на общую сумму 5 млн 705 тысяч рублей. Кандидат от ЕР по Ленинскому району Екатеринбурга Виктор Маслаков получил 1,5 млн рублей от ЗАО «Управляющая компания Академический», а всего на его счет поступило 5 млн 550 тысяч рублей. Кандидат по Верх-Исетскому району Сергей Мелехин получил 4,5 млн рублей от ЗАО «Таганский ряд», ООО «Рендер» и ООО «Судокомплект».

Самыми «бедными» из единороссов стали кандидат по Белоярскому округу Вячеслав Вегнер (654 тысячи 710 рублей) и по Орджоникидзевскому округу – Владимир Смирнов (300 тысяч 500 рублей от ООО «Омега-93», совладельцем которого является сам кандидат).

Бюджеты кандидатов от оппозиции в среднем не дотягивают до уровня партии власти, но свои рекордсмены есть и у них. Кандидат от СР по Ленинскому округу Екатеринбурга Анастасия Павлюченкова собрала на счету 3 млн 302 тысячи, спонсоры не указаны. На счет эсера из Железнодорожного района Егора Шаламовских поступил 1 млн 465 тысяч рублей, жертвователи также не указаны.

В избиркоме «Новому Дню» пояснили, что это значит, что каждый из спонсоров перевел кандидату не более 25 тысяч рублей – в этом случае отправитель не указывается. Эсеру Олегу Назарову (Кировский округ) перевело 1 млн ООО «Северснабкомплект». Кандидат по Асбестовскому округу от «Яблока» Геннадий Севастьянов (бывший директор ДИВС) получил 1,8 млн рублей от ООО «Стайер-Авто» – асбестовского грузоперевозчика.

В общей сложности на счета кандидатов в заксо по одномандатным округам поступило почти 82 млн рублей, израсходовано – почти 56 млн, возвращено отправителям – 6,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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