Движение трамваев на улице Ленина восстановили

Трамвайное движение на улице Ленина восстановили.

Как сообщает «Новому Дню» очевидец Михаил, около часа назад рабочие из ЕТТУ закончили ремонтные работы на трамвайных рельсах.

«Поврежденную часть забора отпилили, трамвайное колесо починили, он уехал, – сообщает «Новому Дню» Михаил. – Никто, правда, не убрал с проезжей части стекло, которое разбилось у одной из иномарок».

Как сообщили «Новому Дню» в ЕТТУ, движение на линии возобновили, трамваи ходят по графику.

Напомним, сегодня днем на улице Ленина трамвай сошел с рельсов, погнул забор и повредил две иномарки, потому что у него во время движения отпало колесо.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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