Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева едет на Урал поддержать кандидатов от партии «Новые люди»

Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева 13 сентября посетит Екатеринбург. В уральской столице она встретится с кандидатами на предстоящих выборах и активом партии. Вместе с жителями Авксентьева обсудит ряд городских проблем. В частности, как сделать так, чтобы массовая застройка городского пространства не была хаотичной.

В Екатеринбурге много строят, однако делают это, не учитывая интересы людей, – считают в партии. И напоминают, что один из их главных слоганов – люди важнее. «Новые люди» предлагают решать проблемы, опираясь на этот принцип.

За последние три месяца Сардана Авксентьева посетила больше 25 регионов страны. В каждом она общается с жителями и пытается выявить самые «наболевшие» проблемы. В соседнем Челябинске политик обсудила экологическую ситуацию и призвала горожан вернуться к прямым выборам мэра.

Сардана Авксентьева известна своей работой на посту главы Якутска. После избрания в 2018 году она сократила расходы бюджетных средств на прием делегаций и дорогостоящие мероприятия. За счет этого мэрии удалось выделить 1,2 миллиарда рублей на школы и детские сады и 800 миллионов – на строительство и ремонт дорог. На деньги, вырученные с продажи служебных автомобилей, в Якутске начало работать социальное такси, перевозящее инвалидов.

За открытое общение с людьми жители стали называть Сардану Авксентьеву «народным мэром». Она остается одной из самых популярных женщин-политиков. В Instagram на экс-мэра подписаны более двухсот тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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