«Автомобилист» обыграл в гостях минское «Динамо»

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд в выездной серии матчей. Накануне в Минске екатеринбуржцы обыграли местное «Динамо» со счетом 2:1. В составе уральцев отметились Стефан да Коста и Данил Романцев.

«Очень хорошая игра с точки зрения энергетики и того, как мы действовали на льду. Мы владели преимуществом, во втором периоде создали достаточно много моментов для того, чтобы победить. Конечно, нужно было реализовывать свои моменты в третьем периоде, чтобы окончательно снять вопросы о победителе, но этого нам сделать не удалось, поэтому концовка получилась нервной. Но самое главное, что мы добились победы», – прокомментировал после игры главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс.

После четырех игр «Автомобилист» занимает 7-е место в Восточной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

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