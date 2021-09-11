российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 сентября 2021, 10:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» обыграл в гостях минское «Динамо»

Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд в выездной серии матчей. Накануне в Минске екатеринбуржцы обыграли местное «Динамо» со счетом 2:1. В составе уральцев отметились Стефан да Коста и Данил Романцев.

«Очень хорошая игра с точки зрения энергетики и того, как мы действовали на льду. Мы владели преимуществом, во втором периоде создали достаточно много моментов для того, чтобы победить. Конечно, нужно было реализовывать свои моменты в третьем периоде, чтобы окончательно снять вопросы о победителе, но этого нам сделать не удалось, поэтому концовка получилась нервной. Но самое главное, что мы добились победы», – прокомментировал после игры главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс.

После четырех игр «Автомобилист» занимает 7-е место в Восточной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты». / В Свердловской области началось досрочное голосование. / «Архивы Нового дня» об исчезающих памятниках архитектуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

На первые матчи «Автомобилиста» пустят только 500 зрителей. Продажи билетов не будет

Большинство игроков «Автомобилиста» привились «Спутником Лайт»

«Автомобилист» начнет сезон без Дацюка. Нападающий еще не принял решение о продолжении карьеры

«Автомобилист» представил предсезонную ретро-форму в честь 75-летия свердловского хоккея (ФОТО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» устроит гонки на льду

Бюджет «Автомобилиста» на следующий сезон составит 2 миллиарда рублей

Директор ХК «Автомобилист»: «Будущее Дацюка в его руках»

Вратарь «Автомобилиста» Коварж: «Будущий сезон может быть последним»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,