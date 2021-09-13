В Среднеуральске с помощью лазерного шоу хотят привлечь внимание к проблеме реконструкции местной бани

В Среднеуральске активисты хотят устроить лазерное шоу, чтобы привлечь внимание к вопросу необходимости провести реконструкцию муниципальной бани.

Городская общественная баня – это первое социальное здание, которое было построено в Среднеуральске в далеком 1938 году, с весны 2020 года она была закрыта, поскольку ее состояние признали аварийным. За годы «безвластия» (за 5 лет в Среднеуральске сменилось 5 глав города, некоторые из них находятся под следствием) в городе многие инфраструктурные объекты пришли в упадок.

Тем не менее, оказалось, что вопрос работы бани для среднеуральцев – важный, она была не просто местом, где можно помыться и пообщаться, это один из символов города. В Среднеуральске за десятилетия сформировалось огромное сообщество банщиков. По словам местных жителей, в среднеуральскую баню постоянно приезжали жители Верхней Пышмы и даже Екатеринбурга.

Оставшись без бани, жители Среднеуральска сегодня вынуждены сами ездить в Верхнюю Пышму. Но, признаются горожане, так получается и дольше, и дороже. Но даже не это основной минус ситуации. По словам банщиков, главное достоинство среднеуральской бани – ее уникальный пар, которого нет больше нигде в мире. Поэтому жители города выступают не за строительство новой бани, а именно за реконструкцию существующей.

В августе 2021 года в Среднеуральске был инициирован сбор подписей за реконструкцию бани. За 4 дня удалось собрать более 1000 подписей.

Инициатива привлекла внимание жителя Среднеуральска Геннадия Потапова, который добился встречи с главой города в формате круглого стола и задал вопрос – быть или не быть городской бане. По мнению текущего главы города Александра Ковальчика, проблема ему понятна и ее необходимо решать. Главная сложность заключается в том, что баня находится в управлении предприятия «Горхоз», которое признано банкротом и все имущество которого (включая баню) сейчас под арестом. Поэтому главная задача – вывести баню из-под ареста, на что потребуется определенное время. Затем необходимо будет изыскать средства для реконструкции бани. Механизмов здесь может быть несколько, один из них – привлечение на выгодных условиях городских предпринимателей. Но этот вопрос будет решаться уже совместно с новым составом городской думы, отметил Ковальчик.

Для того чтобы напомнить горожанам о важности восстановления бани, Геннадий Потапов 14 и 15 сентября в 21:00 возле здания бани намерен устроить лазерное шоу, приглашаются все горожане, кому важен вопрос введения комплекса снова в эксплуатацию.

Среднеуральск, Елена Васильева

Среднеуральск. Другие новости 13.09.21

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