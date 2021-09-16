В Среднеуральске устроили лазерное шоу, чтобы заставить власти починить городскую баню (ФОТО)

В Среднеуральске состоялось световое шоу в поддержку реконструкции городской бани. Инициировал его местный житель Геннадий Потапов. Он добивается реконструкции закрытого из-за аварийного состояния объекта. «Баня не работает, но все люди ждут ее открытия и верят, что все будет хорошо», – пояснил горожанин.

Как уже писал «Новый День», здание городской бани было построено еще в 1938 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. Однако предыдущие градоначальники внимания этому важному для жителей вопросу не уделяли. С весны 2020 года баня не работает – предприятие «Горхоз», которому она принадлежит, было объявлено банкротом, все имущество арестовано.

«Проблема для меня понятна, я полностью разделяю мнение жителей города, – говорит Глава Среднеуральска Александр Ковальчик. – Баня должна функционировать и приносить людям радость. Для этого необходимо снять обременение с этого имущества и проработать вопрос экономического механизма капитального ремонта бани. Это можно сделать либо за счет инвестора, либо за счет бюджета, но тут уже будет решать новый состав городской думы».

Поддержать городские власти и общественников на световое шоу пришли десятки жителей. Для многих из них баня – это важное место, куда хочется вернуться снова. Горожане надеются, что у них будет замечательная баня, где они смогут проводить время с удовольствием и пользой для здоровья.

«Баня и лечит, и настроение поднимает. А сейчас бани нет, и не знаешь радости! Ну что такое принять душ? Просто грязь смыть с себя. Если в баню не сходил, то и вся неделя прошла мимо!» – пояснил один из горожан Иван Гайворонский.

«За ремонт городской бани собрали более 1000 подписей, причем в очень короткий срок, – охарактеризовал ситуацию исполнительный директор фонда «Наша Верхняя Пышма» Алексей Свалов, – и для Среднеуральска это большая цифра. Я думаю, что дальнейшем людям надо поддержать нынешнего главу города, чтобы он смог добиться решения вопроса капитального ремонта бани».

Среднеуральск, Елена Васильева

Среднеуральск. Другие новости 16.09.21

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